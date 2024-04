Deputado Gutierres Torquato recebe medalha Tiradentes a maior honraria da Polícia Militar

Por Redação

Na manhã da última sexta-feira, dia 19, o deputado estadual Gutierres Torquato foi agraciado com a Medalha Tiradentes, a maior honraria da Polícia Militar (PM), em reconhecimento aos serviços prestados pela segurança pública no estado do Tocantins.

O deputado recebeu a honraria das mãos do Governador Wanderlei Barbosa e do Comandante Geral da PM-TO Cel Barbosa.

A cerimônia solene, realizada em um clima de respeito e gratidão, destacou o comprometimento e a dedicação do deputado em prol da comunidade tocantinense.

Ao receber a medalha, o deputado Gutierres expressou o quanto se sentiu honrado:

“É com muita alegria que recebo hoje a maior honraria da Polícia Militar, a medalha Tiradentes. Pelo meu serviço prestado à gloriosa Polícia Militar e à Segurança Pública por todo o Tocantins. Que honra poder representar todos aqueles que garantem a segurança do povo tocantinense.”

A homenagem reflete o reconhecimento não apenas do trabalho do deputado Gutierres, mas também da importância da parceria entre a classe política e as forças de segurança para promover a tranquilidade e o bem-estar da população. A medalha Tiradentes é um símbolo do compromisso mútuo em busca de uma sociedade mais segura e justa.