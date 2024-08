Deputado Gutierres Torquato solicita, em regime de Urgência, instalação de UTI no Hospital Regional de Dianópolis

Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato apresentou um requerimento em regime de urgência, solicitando ao Governo do Estado do Tocantins, com cópia à Secretaria da Saúde, a instalação de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Regional de Dianópolis. A proposta, apresentada nesta quarta-feira, 28, visa atender a uma demanda urgente da população e é vista como essencial para melhorar a infraestrutura de saúde na região sudeste do estado.

O Hospital Regional de Dianópolis é um polo referencial para diversos municípios, incluindo Taguatinga, Ponte Alta, Novo Jardim, Porto Alegre, Almas, Taipas do Tocantins, Rio da Conceição e Conceição do Tocantins, abrangendo uma população de aproximadamente 90 mil pessoas. Atualmente, quando há necessidade de atendimento intensivo, os pacientes são transferidos para outras cidades, em viagens que podem demorar mais de três horas, um fator que pode ser decisivo para a vida de quem está em estado crítico.

O deputado destacou que a ausência de uma UTI no hospital sobrecarrega outras unidades de saúde, especialmente o Hospital Geral de Palmas (HGP), contribuindo para a superlotação e colocando em risco a vida dos pacientes que precisam de atendimento urgente.

“A instalação de uma UTI em Dianópolis não apenas melhoraria o atendimento na região, mas também aliviaria a pressão sobre o HGP, permitindo uma resposta mais rápida e eficiente aos casos graves,” argumentou Gutierres Torquato.

Gutierres finalizou seu pedido com um apelo aos demais parlamentares para que apoiem a aprovação do requerimento, ressaltando a importância da medida para assegurar uma melhor qualidade de vida a toda a população tocantinense. “Precisamos garantir que todos tenham acesso a um atendimento de saúde digno e eficiente, independentemente de onde estejam no estado,” concluiu o deputado.

Fonte: Ascom Dep. Est. Gutierres Torquato