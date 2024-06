Deputados Gutierres Torquato e Eduardo Fortes falam sobre empenho do Governo em concluir o Hospital Geral de Gurupi (HGG) durante reunião na Secretaria Estadual de Saúde

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 05, os deputados estaduais Gutierres Torquato e Eduardo Fortes participaram de reunião na Secretaria Estadual de Saúde, em Palmas, junto com Secretário de Saúde, Carlos Felinto, e o Secretário Executivo Luciano Lima. O objetivo era discutir a conclusão do tão sonhado Hospital Geral de Gurupi (HGG).

Durante o encontro, Gutierres Torquato destacou que a conclusão do HGG é um desejo forte do Governador Wanderlei Barbosa, mas apontou desafios que ainda precisam ser superados.

“A obra está em andamento, como a parte elétrica que já foi licitada e está em andamento e a parte estrutural que está em processo de licitação. Concluído os atendimentos ambulatoriais terão início o mais breve possível e, posteriormente, começar com as internações. Mas, conversando com os secretários, tivemos a garantia do empenho do Governador Wanderlei Barbosa para realizar esse sonho do povo gurupiense, que é ver o HGG funcionando”, explicou o deputado.

O Deputado Eduardo Fortes também enfatizou a importância de colocar o hospital em funcionamento.

“Estamos discutindo sobre a necessidade de colocar esse hospital para funcionar, para levar mais dignidade para as famílias de Gurupi e toda a região”, afirmou Fortes.

A visita dos secretários a Gurupi e ao HGG reforça o compromisso do Governo do Tocantins e do governador Wanderlei Barbosa em avançar com as obras e os serviços do hospital, visando atender às demandas de saúde da população da região sul e realizar o sonho de ver o HGG em funcionamento.