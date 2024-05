Abertura da Agrotins será nesta quinta com várias atrações

Da redação

O aquecimento para a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) começa nesta quinta-feira (9). A abertura terá shows dos cantores Dorgival Dantas e das duplas Humberto e Ronaldo e Di Paullo & Paulino. O evento será realizado na próxima semana, entre os dias 14 e 18.

Os shows começam a partir das 19h, no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, no Jardim Aureny II, em Palmas. Quem for aproveitar as atrações pode levar 1kg de alimento não perecível. Segundo o estado este ano será realizada uma ação social para arrecadar alimentos que serão encaminhados às instituições de caridade e casas de apoio no Tocantins.