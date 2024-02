Acidente na BR-242 deixa uma vítima fatal e um ferido grave em Paranã

da redação

Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira (20), um trágico acidente do tipo saída de pista foi registrado no km 184 da BR 242, em Paranã. Segundo informações preliminares, o veículo perdeu o controle e saiu da pista.

No momento do ocorrido, havia duas pessoas no carro. Uma das vítimas veio a óbito no local do acidente, enquanto a outra sofreu ferimentos graves e foi prontamente conduzida ao hospital para receber atendimento médico especializado.

O atendimento inicial foi realizado pela Polícia Militar do Tocantins (PM/TO), que prontamente se deslocou até o local do acidente para prestar socorro às vítimas e garantir a segurança da área. Além disso, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do acidente.

A identidade das vítimas e as causas exatas do acidente ainda não foram divulgadas.