Acidente na TO-080 deixa uma pessoa morta e três feridos

O acidente aconteceu por volta das 14h. Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no local informaram que um carro que ia no sentido Paraíso à Palmas derrapou e invadiu a pista contrária até parar no acostamento. A caminhonete que ia no sentido contrário tentou desviar, mas acabou perdendo o controle e invadindo a outra pista, momento em que bateu de frente com o carro onde o idoso estava.

Na caminhonente estava duas pessoas. Um homem, de 31 anos, que teve lesões no cotovelo direito e se queixou de dores na perna direita e tórax. E uma mulher, de 27 anos, que teve lesões na testa e se queixou de dores nas pernas. Segundo os bombeiros, as duas vítimas foram levadas para o hospital por terceiros. A SES informou que o homem recebeu alta e a mulher continua internada.