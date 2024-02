Acidente rio Tocantins: Empresa responsável pelas balsas afirma que providências estão sendo tomadas e investiga o caso

da redação

Após acidente entre duas balsas que se chocaram nesta manhã durante a travessia do rio Tocantins em Porto Nacional, na região central do estado, a empresa Pipes, responsável pelas balsas que operam neste trecho e em outros do estado, afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas para amenizar os danos e foi enviada uma equipe especializada (administrativo, segurança e jurídico) ao local para apurar os fatos e dar assistência a todos os envolvidos.

Entre os feridos há pelo menos duas mulheres que tiveram fraturas nas pernas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), todos seguem sob cuidados da equipe multiprofissional do Hospital Regional de Porto Nacional. Não foram divulgados detalhes sobre a situação de cada um.

A travessia nas balsas foi suspensa durante a manhã, mas voltou a ser liberada por volta das 13h. A Polícia Científica e a Marinha estiveram no local para verificar as causas do acidente.