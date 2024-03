Advogado acusa promotor de coagir jurado no Tribunal de Júri em Gurupi

Da redação

Durante o júri popular nesta sexta-feira (01) do sargento Edson Vieira Fernandes, acusado de homicídio em Gurupi, o advogado de defesa Paulo Roberto levantou sérias acusações contra o promotor do caso, alegando que este teria coagido um jurado durante o julgamento do réu. O caso ganhou ainda mais destaque após o júri popular resultar na condenação de Edson por uma estreita margem de 4 votos a 3.

Paulo Roberto, representante legal de Edson, afirma ter evidências contundentes de que o jurado em questão foi pressionada pelo promotor comprometendo assim a integridade do processo judicial.

Diante dessa grave denúncia, a defesa anunciou sua intenção de entrar com um recurso visando a anulação do júri.

Enviamos uma nota ao Ministério Público após essa acusação e ainda não recebemos retorno.