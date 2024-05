Agrotins 2024 movimenta R$ 4,24 bilhões em negócios e bate recorde

da redação

A maior feira de tecnologia agropecuária da Região Norte do país bateu um novo recorde ao atingir, até o meio-dia deste sábado, 18, último dia do evento, R$ 4,24 bilhões em movimentação financeira, representando um aumento de 44% comparado à edição de 2023. O anúncio foi feito pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, na tarde deste sábado, diretamente do Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas, onde ocorreu a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024) entre os dias 14 e 18 de maio.

O evento, que este ano teve como tema Bioeconomia, também bateu recorde de público e expositores. Em cinco dias, a feira recebeu 232 mil visitantes que conferiram as novidades e tecnologias ofertadas por 1.096 expositores, divididos entre empresas de pequeno e grande porte; grandes marcas nacionais e internacionais; instituições governamentais, universidades, veículos de comunicação, agricultores familiares, players e também holdings multinacionais.

O volume de negócios realizados no evento corresponde a comercialização de máquinas, implementos, insumos, serviços de pequenos negócios, contratos de construções de implantação de agroindústrias e produtos da bioeconomia, impulsionando a movimentação econômica da Capital.

“É com alegria que encerramos mais uma edição da nossa Agrotins. Por aqui passaram pequenos, médios e grandes expositores de todo o Brasil, Japão, Alemanha, China e vários outros países. Esse número de comercialização de mais de R$ 4,2 bilhões em negócios é importante não apenas para o nosso Tocantins, mas também para todo o país. Eu fico muito grato por fazer, ao lado de grandes parceiros, uma festa tão maravilhosa como essa, recebendo visitantes que aqui estiveram tanto para tomar caldo de cana, comer um pastel, quanto para fechar grandes negócios. A Agrotins mais uma vez se consagra, sendo considerada a maior feira agrotecnológica da Região Norte do país”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, evidenciou a satisfação com os resultados alcançados na edição de 2024 e elogiou a significativa participação dos produtores, que prontamente realizaram negócios durante os cinco dias do evento. “A Agrotins é uma feira que tem calor humano, existe um clima de festa e confraternização, realizando muitos negócios importantes, valorizando o que há de principal nessas negociações, o relacionamento com o público. Nós agradecemos aos visitantes, produtores, e expositores que levaram seus produtos e tecnologias para a feira. Estamos satisfeitos com os números alcançados nessa edição e temos certeza que no próximo ano, quando a Agrotins fará bodas de prata, o Governo do Tocantins possa realizar um evento que supere os números deste ano”, ressaltou o secretário.

