Aline Barros agita com muito louvor terceira noite do Capital da Fé

Na terceira noite do Capital da Fé, domingo,11, o público compareceu em peso à Vila Olímpica, que fica o do Estádio Nilton Santos, região Sul de Palmas, para prestigiar diversos artistas regionais e nacionais. A Turma do Padre Dudu, com louvores e oração representando a vertente Católica, emocionou o público e prendeu a atenção das crianças, que cantaram, oraram acompanhadas pelos ritmos dos mascotes da Turma do Padre Dudu, despertando a espiritualidade e fé na criançada.

Da plateia, a família do funcionário público Absalão Ferreira Rodrigues, acompanhado dos filhos Isaac Ferreira e Maria Emília Ferreira e sua esposa, a contadora Juliana Ferreira Rodrigues, prestigiavam cada mensagem de transformação e esperança por meio de Jesus.

O arcebispo de Palmas, Dom Pedro Guimarães, acompanhou de perto a apresentação do Padre Dudu e elogiou a iniciativa da gestão em proporcionar um evento que alcança a todos os fiéis. “É um grande evento que merece ser apoiado, por isso, estou aqui prestigiando a programação dessa noite”, disse.

Em seguida a cantora e missionária de crianças da Capital Tia Aline Aráujo fez o público louvar a Jesus ao som das músicas Tempo Certo, Jesus Meu Capitão, A Alegria do Senhor e corinhos infantis, que fizeram a criançada cantar e louvar ao Senhor.

A professora Leni Barbosa acompanhava os louvores sentada confortavelmente enquanto degustava um caldo. “Estou acompanhada de minhas duas sobrinhas e sempre venho todos os anos ao Capital da Fé, pois possibilita todos os tipos de comemoração ao neste carnaval, inclusive professar a minha fé”, disse.

A cantora nacional Adriana Arydes, dona de uma voz inconfundível, fez uma apresentação multifacetada, incluindo músicas como “Nossa Missão” e ‘Lindo Céu’, alternando com mensagens de fé e otimismo. “Deus tem o extraordinário para nós, mas é necessário que nós esperamos.

Um dos momentos mais marcantes das apresentações foi quando a pastora evangélica e cantora Aline Barros foi anunciada pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. Já se passava das 22 horas, quando a chefe do executivo municipal subiu ao palco acompanhada do seu esposo, Eduardo Mantoan, e anunciou a presença da cantora. Cinthia agradeceu a presença de todos e fez a sua exaltação ao Senhor. “Que a noite de hoje seja abençoada pois Palmas é a cidade do Senhor Jesus”, disse.

Aline Barros fez o público pular e cantar em uma só voz suas principais melodias, a exemplo de “Vitória do Deserto”, “Sonda-me”, “Ressuscita-me”, “Extraordinária Graça”, “Te adorar é meu prazer”, dentre outras. As amigas Letícia Castro e Sara Bispo sabiam na ponta da língua cada refrão e cada letra, ao louvar e cantar junto com a multidão que se aglomerava próximo ao palco.

E para deixar a noite mais acalorada com fé e emoção, subiu ao palco o cantor nacional Thiago Brado que agitou a multidão de fiéis ao cantar sua música mais tocada nas redes sociais, “Minha essência”. O cantor também falou da Palavra de Deus e cantou outros clássicos da igreja, como “Acalma minha tempestade”, “Diante do Rei”, “Verdades do Tempo” e “Estou aqui”, dentre outras. A última atração da noite foi a apresentação do Dj PV, que apresentou várias músicas eletrônicas cristãs contemporâneas, a exemplo de “Som da liberdade”, “Tu és bom”, “A casa é sua”, dentre outros sucessos, fazendo dançar e pular centenas de jovens e adultos.

A programação do Capital da Fé, prossegue nesta segunda-feira, 12, e terça-feira, 13:

12/02 (seg)

21 horas – Colo de Deus (Católico Nacional)

21h45 – Padre Fabio de Melo (Católico Nacional)

13/02 (ter)

21 horas – Camila Barros – Louvor e Pregação (Evangélico Nacional)

21h45 – Damares (Evangélico Nacional)

23h15 – Anderson Freire (Evangélico Nacional)