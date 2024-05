Após decisão da justiça, vice Kawe é empossado e assume prefeitura de Formoso do Araguaia

Da redação

O vice-prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Borges Nunes (Republicanos), tomou posse e assumiu a gestão do município após a cassação do prefeito eleito, Heno Rodrigues da Silva (UB). A solenindade aconteceu na Câmara Municipal, nesta terça-feira (29).

Durante investigação da Polícia Federal, Israel Borges chegou a ser investigado junto com o então prefeito da cidade por suspeita de envolvimento de servidores que estariam utilizando de influência com empresários para obter supostas vantagens e desvios de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Os dois tiveram os mandados cassados após votação na Câmara, no início do mês de maio. o presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Souza Oliveira (PRTB), assumiu a prefeitura da cidade no período.

No recurso, a defesa de Israel Borges argumentou que o vice não pode ser responsabilizado por infrações político-administrativas relacionadas ao caso porque ele nunca assumiu formalmente o cargo de prefeito.

O desembargador Helvécio de Brito Maia Neto deferiu o pedido e afirmou que embora a norma seja clara ao estender os procedimentos referentes aos crimes de responsabilidade ao vice-prefeito, isso se aplica apenas quando ele está no exercício do mandato de prefeito.