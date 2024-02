Após saída de Cristina Donato, João Paulo Lima é empossado como novo secretário Municipal de Educação de Gurupi

da redação

Na manhã desta sexta-feira, 09, o pedagogo João Paulo da Silva Lima, foi empossado como novo secretário Municipal de Educação de Gurupi, em solenidade realizada na Secretaria Municipal de Educação. A sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 08.

Representando a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o chefe de gabinete, José Carlos Bessa, transmitiu os votos de boa sorte ao novo secretário e reiterou o compromisso da gestão em fornecer uma educação de qualidade aos gurupienses.

Durante o evento, alguns colegas da Secretaria manifestaram votos de sucesso ao novo Secretário e se colocaram à disposição para colaborar e garantir a entrega de um ensino de excelência.

João Paulo, feliz com o novo desafio, ressaltou sua missão de dar continuidade ao trabalho já em andamento e buscar as melhores metodologias para alcançar resultados significativos. “Nossa missão é garantir que todos os alunos aprendam com equidade, da melhor maneira possível”, enfatizou.

Agradeceu à prefeita Josi Nunes pela oportunidade de contribuir ainda mais com a educação de Gurupi. João Paulo destacou sua origem na escola pública e reafirmou seu compromisso em desenvolver ações que permitam que os alunos continuem sonhando e alcançando o sucesso.

“Agradeço pela oportunidade! Vindo da escola pública, estou plenamente consciente do papel de trabalhar para desenvolver ações que permitam aos nossos alunos continuar sonhando e alcançando o sucesso”, concluiu o novo Secretário.