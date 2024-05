Balsa e outros materiais são apreendidos após denúncia de garimpo ilegal em rio entre Talismã e Jaú do TO

Da redação

Após denúncias sobre a mortandade de peixes supostamente associada à prática de extração mineral ilegal no Rio Santa Tereza, entre os municípios de Jaú do Tocantins e Talismã, região sul do Tocantins, equipes da fiscalização e inspeção ambiental do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) recolheram materiais usados na prática ilegal e coletaram análises para identificar a causa da mortandade dos peixes.

No local, não havia ninguém, somente a balsa com alguns materiais pertencentes aos supostos autores entre motor, barco de zinco de aproximadamente 5 metros de comprimento, bomba de sucção, várias ferramentas, dentre outros materiais utilizados na extração de minério. Todos os materiais foram apreendidos pelo Naturatins.

A balsa e todo o material acoplado foram destinados à Prefeitura Municipal de Talismã.