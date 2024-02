Campeonato Tocantinense: Gurupi enfrenta Araguaína nesta terça no Mirandão

da redação

A rodada será finalizada na terça-feira (20), com o Araguaína recebendo o Gurupi, no Mirandão, às 19h30. Embalado pela sequência de duas vitórias seguidas no campeonato e figurando na zona de classificação, o Araguaína chega para 4ª rodada em busca da terceira vitória.

Já o Gurupi volta a campo precisando de uma reação. São dois empates e uma derrota em três jogos. Roberto Oliveira deve fazer mudanças em relação ao time que foi superado pelo União, por 1 a 0, na última rodada. O Gurupi não tem nenhum atleta pendurado.