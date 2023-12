Cantatas de Natal serão realizadas nas escadarias do Palácio Araguaia nesta quarta,13, e quinta-feira,14

da redação

A sede do Executivo estadual dará lugar ao clima natalino, com a realização da programação de Natal do Governo do Tocantins. As escadarias do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos serão palco das apresentações dos corais de música nesta quarta ,13, e quinta-feira, 14.

As apresentações vão ocorrer a partir das 18 horas e serão realizadas, na primeira noite, pelo Coral Sibapa, pela Banda da Guarda Metropolitana, pelo Grupo Reminiscências, pelo Coral Ulbra e pela Banda da Polícia Militar, além da chegada do Papai Noel, que marca a abertura do evento. Nesta quinta-feira, 14, se apresentam o Coral Catedral de Palmas, a Orquestra Sinfônica, a Orquestra Sanfônica e a Banda da Polícia Militar.

Aliada à programação musical, o público também poderá conferir a decoração natalina, que já é tradição de todos os anos no Palácio Araguaia. A programação também contará com diversas atrações para animar a criançada, como pula-pula, piscina de bolinha, touro mecânico, entre outros.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, responsável pela programação, destaca que o Palácio Araguaia constitui um dos lugares mais procurados pelos visitantes de Palmas e a programação é importante para toda a população. “Marca o nascimento de Jesus e estas cantatas foram preparadas para esse momento”, ressalta.

O secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha, também enfatiza o espírito natalino. “A cantata é um momento de celebração e reúne as famílias para ouvir os corais, ecoando o nascimento de Jesus, que deu o verdadeiro sentido à data comemorativa”, pontua.