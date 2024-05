Casamento Comunitário do Instituto Gratidão Tocantins leva multidão às ruas de Gurupi e embalam casais apaixonados

da redação

Na noite da última sexta-feira, 18 de maio, o Instituto Gratidão Tocantins, idealizado pelo Deputado Gutierres Torquato, realizou o tão aguardado Casamento Comunitário em Gurupi. O evento reuniu 100 casais em uma celebração emocionante, proporcionando uma verdadeira festa de casamento, com glamour, emoção e tudo a que se tem direito.

Os noivos e noivas tiveram uma experiência inesquecível, começando com um dia de beleza proporcionado pelo instituto, que incluiu cabelo e maquiagem para as noivas. A cerimônia, realizada no Recanto dos Ipês, contou com um buffet impecável e uma decoração deslumbrante, criando um cenário perfeito para que os casais dissessem “sim”.

Para coroar a noite, a cantora nacional Solange Almeida realizou um grande show em frente ao local da cerimônia, atraindo uma multidão. O público compareceu em peso, trazendo alimentos não perecíveis que serão doados às vítimas das recentes tragédias causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, demonstrando a solidariedade da comunidade de Gurupi.

A noite ainda reservou uma grande surpresa. A Honda Sertavel, parceira do Instituto Gratidão Tocantins, sorteou uma Honda Biz 125 entre os 100 casais que subiram ao altar, tornando a ocasião ainda mais especial e inesquecível.

O evento contou com a presença de autoridades como o vice-governador Laurez Moreira, o deputado Gutierres Torquato, o deputado Eduardo Fortes, o empresário Osvaldo Stival e a coordenadora do instituto, Alline Moreira. “Ver a felicidade no rosto desses casais e a união da comunidade em um gesto de solidariedade é algo que nos enche de orgulho e alegria”, destacou o deputado Gutierres Torquato. A coordenadora Alline Moreira acrescentou: “Este evento é uma prova de que, com amor e união, podemos fazer a diferença na vida das pessoas”.

O Casamento Comunitário do Instituto Gratidão Tocantins foi um verdadeiro sucesso, celebrando o amor, a união e a solidariedade em uma noite que ficará marcada na memória de todos os presentes.