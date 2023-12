Cinthia Ribeiro é eleita presidente nacional do PSDB Mulher

A Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, foi eleita nesta quinta-feira, 30, a presidente da Secretaria Nacional da Mulher do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), durante a convenção nacional da sigla, em Brasília. A tocantinense sucede Yeda Crusius, ex-governadora do Rio Grande do Sul.

“Este momento será eternizado na minha vida e na vida de tantos homens e mulheres que constroem a social democracia. Como também é um momento de honra por todos os desígnios e princípios de pessoas que nos antecederam para que este dia chegasse”, afirmou Cinthia, a única mulher eleita do PSDB a comandar uma capital no País.

A Convenção Nacional do PSDB elegeu também o ex-governador de Goiás Marconi Perillo presidente do partido para suceder o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.