Com palestra de Andrea Stival, novos membros do Conselho da Mulher Empreendedora de Gurupi são empossados

da redação

As empresária Vanda Oliveira assumiu nesta sexta-feira, 24, no Centro de Treinamento da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) a presidência do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Gurupi (CMEC).

O Conselho da Mulher Empreendedora do Tocantins (CMEC) é ligado a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) e a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins (FACIET).

Na ocasião, a empresária Andrea Stival ministrou uma palestra como tema Empreendedorismo e Família. “Um momento de passar experiência e fortalecer o empoderamento feminino e parabenizar o Conselho”, disse.