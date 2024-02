Córrego é contaminado após carreta carregada de galões de óleo tombar na BR-153

Imagens feitas pela polícia mostram que os galões ficaram espalhados no asfalto e na estrutura. Como muitos estouraram no acidente, o óleo acabou escorrendo e indo parar dentro do córrego.

A equipe da PRF ficou no local até a noite para controlar o trânsito no sistema pare e siga. Equipes da concessionária que administra o trecho jogaram areia no óleo, para evitar que outros carros derrapassem.

A perícia e Polícia Civil também foram acionadas para analisar as circunstâncias do acidente. Como houve prejuízos ao meio ambiente, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) foi chamado para das devidas providências quando ao derramamento de óleo.