Criança morre após cair em poço de dez metros

Da redação

Um menino de apenas 4 anos morreu após cair em um poço com aproximadamente 10 metros de profundidade. O acidente aconteceu em uma chácara do setor Lago Norte, em Palmas. Ele chegou a ser socorrido por equipes de resgate, mas não resistiu.

A criança estava com a mãe na casa onde a avó mora, por volta das 17h. A família contou à TV Anhanguera que o poço artesiano onde caiu Théo Aguiar Salviano estava desativado e tudo foi muito rápido.

Os vizinhos se movimentaram para retirar o menino do poço e o levaram para a casa da família, que fica no setor Santo Amaro. A intenção era seguir com Théo até a UPA Norte, posteriormente.

Os bombeiros encontraram com a família e fizeram os primeiros-socorros para tentar fazer o menino respirar, mas ele já não respondia mais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Às 18h a morte foi confirmada. O corpo tinha sinais de afogamento.