Debate feito pela OAB Gurupi busca diálogo sobre mudanças na escolha do Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Unirg

Da redação

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Gurupi promoveu hoje um debate intenso que girou em torno do Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município, que propõe alterações substanciais na escolha do reitor(a) e vice-reitor(a) da Universidade de Gurupi (Unirg).

O evento, realizado no auditório da OAB, reuniu representantes da comunidade acadêmica, legisladores e especialistas para discutir aspectos cruciais para o futuro da instituição.

A proposta em foco debateu mudanças no processo de escolha do reitor(a) e vice-reitor(a) da Unirg. Entre as alterações propostas está a introdução da lista tríplice após as eleições, uma medida que tem impacto direto na governança da universidade e na representação de seus líderes.

Entre os convidados estavam o Presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Valdônio Rodrigues, vereador Ivanilson Marinho, representantes da comunidade acadêmica da Unirg, incluindo a Reitoria, DCE, CA, servidores, e membros da imprensa local.

“O resultado desse debate é crucial para o futuro da Unirg, uma vez que as mudanças propostas podem moldar a forma como a instituição é gerida e liderada. A discussão na OAB Gurupi serviu como um fórum essencial para a comunidade acadêmica expressar suas opiniões e preocupações, ao mesmo tempo em que oferece aos legisladores uma compreensão mais aprofundada das implicações da proposta”, disse Vitor durante sua apresentação.