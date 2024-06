Deputado Amélio é reeleito para presidir Assembleia Legislativa no biênio 2025/26

A nova eleição aconteceu depois da anulação pelo Superior Tribunal Federal (STF) da mesa escolhida em 2023, que teria como presidente o deputado Léo Barbosa (Republicanos) e mudanças na forma de escolha dos integrantes. A partir do próximo ano, o parlamentar ocupará o cargo de 1º vice-presidente.

Em discurso no plenário logo após o resultado da eleição, Cayres agradeceu e afirmou que vai trabalhar em parceria com os colegas. “Quero que vocês continuem nos ajudando para que a gente possa promover as modificações e ações que possam favorecer nosso povo tocantinense”, disse.