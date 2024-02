Deputado Eduardo Fortes lidera agendas em Brasília para tratar de demandas urgentes de Gurupi e região Sul/Sudeste do Tocantins

da redação

O deputado estadual Eduardo Fortes está em Brasília nesta quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22, para uma série de reuniões estratégicas voltadas para o atendimento das demandas urgentes de Gurupi e demais municípios da região Sul e Sudeste do estado. Acompanhado do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e presidente do Sindicato da Indústria de Carnes do Tocantins (Sindicarnes/TO), Oswaldo Stival Junior, e do presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Vítor Stival, além de outras lideranças, Fortes se reuniu na quarta-feira com importantes representantes políticos do estado.

Na pauta dos encontros estiveram temas cruciais para o desenvolvimento regional, como investimentos em agroindústria, melhorias na infraestrutura, apoio ao setor agropecuário e ações para impulsionar a geração de emprego e renda para a população local.

Dentre os parlamentares federais com quem Eduardo Fortes e sua comitiva dialogaram destacam-se os deputados Carlos Gaguim, Felipe Martins, Vicentinho Júnior e Ricardo Ayres. O objetivo central das reuniões foi alinhar estratégias e buscar apoio político para viabilizar projetos que atendam às demandas emergenciais da região.

“O desenvolvimento de Gurupi e dos municípios da região Sul e Sudeste está entre as nossas prioridades. Por isso, estamos em Brasília discutindo com os nossos representantes na Câmara dos Deputados iniciativas e novos investimentos que contemplem as áreas da agroindústria, infraestrutura, apoio ao agronegócio e a geração de emprego e renda para a população”, destacou Eduardo Fortes.