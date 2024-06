Deputado Federal Carlos Gaguim propõe Lei para reconhecer a bicicleta como meio de transporte regular

O Projeto de Lei 3556/2015, de autoria do deputado federal Carlos Gaguim, propõe a integração das ciclovias à malha viária urbana, promovendo a sustentabilidade e a saúde.

Por Redação

O deputado federal Carlos Gaguim está avançando com uma iniciativa inovadora para promover a mobilidade sustentável nas cidades brasileiras. Com entusiasmo, Gaguim compartilha os detalhes do Projeto de Lei 3556/2015, que busca oficializar a bicicleta como uma modalidade de transporte regular.

A proposta do PL 3556/2015 surge como uma resposta às necessidades atuais de mobilidade urbana. Ao reconhecer a bicicleta como parte integrante da malha viária, Gaguim e sua equipe visam oferecer uma alternativa de transporte viável e fomentar um estilo de vida mais saudável e sustentável para os cidadãos.

“Nossa missão é tornar as ciclovias uma parte essencial de nossas cidades, oferecendo aos cidadãos uma opção de transporte segura, eficiente e ecologicamente responsável”, destaca o deputado Gaguim.

O PL 3556/2015 representa um passo significativo em direção a uma mobilidade urbana mais inclusiva e amiga do meio ambiente. Além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a integração das ciclovias à malha viária traz uma série de benefícios, desde a melhoria da saúde pública até a diminuição do congestionamento nas ruas.

Gaguim convida todos os cidadãos a se unirem nessa jornada pelo futuro das cidades brasileiras.