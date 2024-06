Deputado Filipe Martins é barrado na carreata de Bolsonaro em Palmas

O deputado federal Filipe Martins, do Partido Liberal (PL), foi barrado ao tentar entrar no veículo que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do aeroporto até o centro de Palmas, em carreata na manhã desta sexta-feira, 7. Com Bolsonaro, estavam o senador Eduardo Gomes e os deputados federais Vicentinho Júnior (PP) e Eli Borges (PL) e a deputada Janad Valcari. Filipe Martins (PL) bem que tentou subir na caminhonete com o ex-presidente, mas foi barrado pelos seguranças.

O parlamentar já havia sido comunicado que não era bem-vindo ao evento; mesmo assim, tentou participar. Os seguranças impediram o deputado de subir na caminhonete com o ex-presidente.