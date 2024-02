Deputado Vicentinho Júnior confirma presença em evento pró-Bolsonaro na Avenida Paulista

da redação

O Deputado Federal Vicentinho Júnior (PP) do Tocantins anunciou sua participação no evento pró-Bolsonaro que está programado para ocorrer no próximo domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo. A mobilização planejada por Bolsonaro vai ser realizada depois das operações recentes da Polícia Federal que tiveram como alvos políticos do PL.

Em 8 de fevereiro, o próprio ex-presidente esteve na mira da operação Tempus Veratis, que investiga suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na Presidência. O ato é organizado e custeado pelo pastor Silas Malafaia. O líder religioso disse que irá bancar o investimento com dinheiro próprio.