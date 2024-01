Diretora do Gurupi Esporte Clube apresenta elenco e comissão técnica nesta segunda-feira (15)

da redação

Nesta segunda-feira, 15, a partir das 9h30, no estádio Rezendão, a diretoria do Gurupi Esporte Clube, por meio do departamento de futebol, vai apresentar à imprensa e aos torcedores a comissão técnica e os jogadores para a disputa do Campeonato Tocantinense 2024 de Futebol Profissional.

A comissão técnica será comandada pelo experiente Roberto Oliveira, que já comandou a equipe, tirando o Gurupi de um jejum de 13 anos sem títulos. Foi tri campeão conquistando os títulos em 2010/2011/2016.

O elenco será formado por jogadores da região, da base e alguns de outros estados. Logo após a apresentação, a equipe iniciará os treinos visando a primeira rodada do campeonato.

O presidente do Gurupi Esporte Clube, Wilson Castilho, está otimista sobre o desempenho do clube na competição acreditando que Gurupi fará belas apresentações e convida a todos a participarem da apresentação. “Convidamos a imprensa, apaixonados pelo esporte e pelo Gurupi para estar conosco nesse momento importante para nosso clube”, convidou.