Disputa ao Senado em 2026 no Tocantins começa com trocas de farpas entre deputados Gaguim e Alexandre Guimarães

da redação

A corrida para o Senado em 2026 no Tocantins já começa a esquentar com uma troca de declarações afiadas entre os deputados federais Carlos Gaguim (União Brasil) e Alexandre Guimarães (MDB). Em evento recente, Gaguim lançou algumas alfinetadas, embora sem citar nomes diretamente, ao criticar a falta de base política de possíveis candidatos ao Senado. “Ser candidato ao Senado não é você chegar ontem, sem ter base nenhuma”, afirmou. “Hoje, a gente representa 65% dos votos do Tocantins […] Não adianta a pessoa falar que é candidato sem ter ligação com prefeitos”, completou. A declaração foi vista como uma referência direta a Alexandre Guimarães, que, em resposta, não deixou o comentário sem uma resposta afiada. “Eu não sabia que o cargo de senador no estado tinha propriedade e posse por usucapião. Imaginava que haveria uma disputa, mas percebo que alguém quer apropriar-se do cargo por usucapião”, rebateu Guimarães, sugerindo que o mandato de senador não pertence a ninguém de forma exclusiva.

Veja os vídeos:

A troca de farpas sugere que a disputa por uma vaga no Senado já ganha contornos intensos, e os próximos meses prometem consolidar possíveis alianças e definir as bases eleitorais de cada um. Ambos os deputados têm histórico de atuação ativa e influência em diversas regiões do estado, e a movimentação para conquistar o apoio de prefeitos e lideranças municipais já é evidente.