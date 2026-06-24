Kátia Abreu defende Irajá como “senador do Lula”

Por Wesley Silas

A ex-senadora Kátia Abreu (PT) anunciou o nome do senador Irajá (PSD) como pré-candidato ao Senado com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tocantins. A declaração ocorre um dia após o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializar o apoio à pré-candidatura do vice-governador Laurez Moreira (PSD) ao governo estadual e lançar o ex-deputado federal Paulo Mourão como o candidato oficial da legenda para a vaga no Senado nas eleições deste anos que abre duas vagas à Câmara Alta do Poder Legislativo brasileiro. Segundo Kátia Abreu, a indicação visa assegurar uma base governista sólida no Senado para evitar o avanço de pautas de oposição ao Palácio do Planalto.

Estratégia governista e governabilidade

A indicação de Irajá por Kátia Abreu busca ampliar o palanque de sustentação federal no estado. Em entrevista ao Portal Atitude, a ex-senadora justificou a necessidade de eleger parlamentares alinhados à gestão federal para garantir a estabilidade política do Executivo nos próximos anos.

“Eleger senador que apoia Lula será fundamental para o próximo governo. Pautas bombas não podem assombrar o povo brasileiro a cada dia”, declarou Kátia Abreu.

A estratégia repete o posicionamento adotado pela ex-senadora durante a última agenda do presidente Lula no Tocantins, reforçando a tentativa de consolidar múltiplas candidaturas aliadas na disputa majoritária.

Desafios de comunicação e enfrentamento eleitoral

Nomeada para coordenar a campanha à reeleição presidencial no Tocantins, Kátia Abreu apontou que um dos principais desafios do grupo político será a prestação de contas das ações do governo federal.

Para a coordenadora, o partido precisa intensificar o debate regional para suprir lacunas da propaganda institucional e combater a disseminação de desinformação durante o processo eleitoral. A meta estabelecida pela coordenação é dar visibilidade aos projetos estruturais e garantir transparência ao debate político local

Limites da fidelidade partidária

A movimentação de Kátia Abreu introduz um elemento de complexidade na disputa pelo Senado no Tocantins, ao desenhar um cenário com duas pré-candidaturas vinculadas ao mesmo espectro governista nacional. Ao lançar Irajá paralelamente à postulação oficial de Paulo Mourão (PT), a articulação testa os limites da fidelidade partidária e a capacidade de aglutinação da base aliada. Essa pulverização de candidaturas de esquerda e centro-esquerda pode fragmentar o eleitorado governista no estado, exigindo do Palácio do Planalto uma condução pragmática para evitar divisões internas que beneficiem diretamente os blocos de oposição.