Em pré-campanha, Professora Dorinha busca apoio de líderes da Ciadseta em Colinas

Da Redação

A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União), reuniu-se neste sábado (11) com cerca de 200 pastores e lideranças religiosas durante a 91ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do SETA (Ciadseta), em Colinas do Tocantins. O encontro teve como objetivo estreitar os laços com o segmento evangélico e discutir parcerias sociais entre o Estado e a instituição religiosa.

Articulação com o segmento religioso

Durante o evento, a parlamentar enfatizou a atuação das instituições religiosas como braço complementar do poder público em áreas vulneráveis. Segundo Dorinha, o papel das igrejas estende-se ao apoio familiar e à execução de projetos sociais, colaborando para que a administração estadual atinja metas de assistência que muitas vezes carecem de capilaridade direta.

O presidente da Ciadseta, pastor Paulo Martins, pontuou que a convenção possui 78 anos de atuação e está presente em todos os municípios e distritos do Tocantins. Ele ressaltou que a atuação da igreja ocorre de forma independente, mas manteve a abertura para colaborar com a futura gestão estadual em pautas institucionais e de assistência.

Apoio da bancada federal e estadual

A agenda em Colinas também serviu de palco para manifestações de apoio político à pré-candidatura de Dorinha. O senador Eduardo Gomes defendeu a trajetória pública da parlamentar, destacando sua atuação prévia na área da educação e na condução de matérias estratégicas em Brasília.

Na esfera estadual, o deputado Gipão defendeu a ampliação do espaço de liderança feminina no Executivo e argumentou que o currículo e a experiência acumulada pela senadora a credenciam tecnicamente para a disputa majoritária.

Uma das maiores forças evangélicas do Tocantins

A presença de Professora Dorinha na convenção da Ciadseta — uma das maiores forças evangélicas do Tocantins — ocorre no momento em que os partidos deflagram suas últimas costuras antes do início das convenções partidárias, previstas para começar em menos de 10 dias. A sinalização de diálogo com o eleitorado conservador e religioso reflete o esforço da pré-candidata em consolidar bases de apoio em um segmento estratégico, cujo poder de mobilização comunitária costuma ditar o ritmo e o alcance das alianças no interior do Estado.