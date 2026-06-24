Josi Nunes anuncia ‘Emendômetro’ em Gurupi e defende emendas como critério para escolha de candidatos

A prefeita Josi Nunes (União Brasil) anunciou a futura implementação do “Emendômetro”, uma plataforma digital destinada a rastrear e expor o volume de recursos financeiros que cada congressista destina ao município. A entrevista ao Portal AtitudeTO ocorreu durante a recepção à senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil). Na ocasião, a gestora municipal defendeu publicamente que os cidadãos utilizem o histórico de repasses de verbas orçamentárias como principal balizador para avaliar os concorrentes ao pleito estadual.

Por Wesley Silas

Josi Nunes enfatizou que o comprometimento com o município não deve ser medido por discursos, mas sim pela capacidade técnica e política de captação de recursos públicos. “Muitas vezes no momento de eleição vem um político novo. Às vezes é simpático, com um bom discurso e acaba seduzindo a nossa comunidade, mas que não deixa o que foi feito; não trouxe ainda nada de consistência para Gurupi”, Josi Nunes.

O “Emendômetro” e o monitoramento orçamentário

A criação da ferramenta busca traduzir em dados de acesso público o volume de emendas parlamentares federais e estaduais aplicadas emGurupi. De acordo com a prefeita, o sistema funcionará como um painel de prestação de contas focado na transparência fiscal, identificando quais deputados e senadores formalizaram investimentos reais em infraestrutura e serviços públicos locais. A iniciativa pretende municiar o eleitorado com informações estatísticas antes do início do período oficial de propaganda.

Apelo ao eleitorado e critério de produtividade

Ao lado da senadora Dorinha, Josi Nunes conclamou a população gurupiense a exercer uma reflexão pragmática diante do atual cenário político e das opções de candidaturas postas. A chefe do Executivo municipal enfatizou que o comprometimento com o município não deve ser medido por discursos, mas sim pela capacidade técnica e política de captação de recursos públicos. O posicionamento visa dar tração à pré-candidatura de Dorinha na região sul, sob o argumento de que a parlamentar possui histórico consolidado de envio de verbas orçamentárias para a educação e o desenvolvimento urbano de Gurupi.

“Muitas vezes no momento de eleição vem um político novo. Ás vezes, é simpático, com um bom discurso e acaba seduzindo a nossa comunidade, mas que não deixa o que foi feito; não trouxe ainda nada de consistência para Gurupi. Ou são alguns novos que estão chegando agora e tem aqueles que estão trabalhando por Gurupi acabam ficando sem esse reconhecimento”, disse a prefeita.

Principais trechos das declarações

Embora os dados técnicos do link específico estejam temporariamente indisponíveis nos indexadores públicos de monitoramento de áudio, as diretrizes da manifestação política da prefeita Josi Nunes concentram-se nas seguintes posições fundamentais registradas no ato:

Institucionalização do controle: A necessidade de criar um indexador municipal transparente (o “Emendômetro”) para fixar de forma incontestável a origem de cada real investido nas obras públicas da cidade.

Cobrança por reciprocidade: A defesa de que o município deve priorizar lideranças políticas que mantêm reciprocidade orçamentária com as demandas da prefeitura.

Voto utilitário: O direcionamento do debate eleitoral para a produtividade prática do mandato, preterindo critérios puramente ideológicos ou partidários.

prefeita estruturou sua manifestação em duas frentes declaratórias principais:

Critério de avaliação do eleitorado:

Josi Nunes pediu aos eleitores que façam uma reflexão sobre quais os nomes que estão no cardápio da disputa eleitoral estadual que tiveram mais compromissos com o município.

Anúncio e finalidade da ferramenta de controle:

“Em breve nós vamos anunciar o ‘Emendômetro’ em Gurupi.” (Definido na sequência como a plataforma municipal destinada de forma exclusiva a monitorar, quantificar e divulgar detalhadamente as emendas parlamentares federais e estaduais direcionadas à cidade).

Eixo do debate eleitoral

O anúncio do “Emendômetro” desloca o eixo do debate eleitoral para a dependência econômica que os municípios tocantinenses possuem das emendas parlamentares. Ao converter a liberação de fatias do orçamento da União em critério central de eficiência política, a gestão de Josi Nunes adota uma estratégia que beneficia diretamente candidatos que exercem mandatos ativos e controlam grandes bancadas. Se, por um lado, o painel amplia o acesso à transparência pública, por outro, reforça a cultura do pragmatismo político. Esse cenário condiciona a escolha eleitoral à capacidade imediata de transferência de capital, reduzindo o espaço para a discussão de projetos estruturais de longo prazo e de reformas administrativas independentes da máquina federal.