Jornalista acusa deputado Vicentinho Júnior de tentativa de intimidação após registro fotográfico em Brasília

Por Wesley Silas

A jornalista Verônica Bolzan (DRT 880/TO) acusou o deputado federal e pré-candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), de tentativa de intimidação e cerceamento da liberdade de imprensa. O episódio ocorreu após o parlamentar questionar o registro fotográfico de um almoço dele com o vereador de Palmas, Dr. Vinícius Pires (REP), em um restaurante de Brasília. Em gravação telefônica divulgada, o deputado afirma que acionará o aparato de seu mandato para processar criminalmente a profissional.

O registro e o áudio da ligação

O conflito teve início após Verônica Bolzan, que atua na cobertura política na capital federal há quase dez anos, fotografar os dois agentes políticos tocantinenses em um estabelecimento comercial público. A imagem foi compartilhada com outros profissionais de imprensa e fundamentou reportagens locais sobre as articulações partidárias do estado.

Em áudio gravado durante o telefonema, Vicentinho Júnior adota tom ríspido, cita dados pessoais da família da profissional e a acusa de atuar sob motivação política do atual prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos:

“Eu consegui pegar na câmera aqui… O carro dela tá em nome de Maria do Espírito Santo Veríssimo. Você conhece?”, questiona o parlamentar. Ao ouvir da jornalista que se trata de sua mãe, o deputado prossegue: “Pois ela e quem tiver com ela no carro vai responder um processo criminal por stalker, viu?”.

Na sequência do diálogo, o pré-candidato vincula a conduta de Verônica a uma suposta armação partidária:

“Eu nunca imaginei que você se prestar [sic] ao papel e servir de maldade de Eduardo Siqueira para estar me seguindo em Brasília e fazendo foto minha aí”. Ele conclui com uma advertência sobre o uso do cargo público no litígio: “Eu vou entrar contra você com tudo que couber com a prerrogativa de meu mandato. Você vai entender como é que o jogo funciona […] Eu não faço nada cível, [vou] cível e criminalmente”.

Posicionamento da profissional

Em nota oficial encaminhada à imprensa, Verônica Bolzan reiterou a legalidade de sua conduta profissional em ambiente público e classificou a atitude do deputado como uma tentativa de silenciamento.

“Fui alvo de acusações que, na minha avaliação, representam uma tentativa de intimidação e de cerceamento da minha liberdade de atuação profissional. Diante desses acontecimentos, uma pergunta precisa ser feita: até onde pode chegar a tentativa de cercear o trabalho jornalístico?”, questionou a jornalista.

Bolzan também repudiou a exposição posterior da imagem de sua mãe por veículos de comunicação, ressaltando que ela não possui qualquer relação com a atividade pública ou com o episódio em debate.

Impacto Político e Contraditório

O episódio expõe o tensionamento crônico entre agentes públicos e o livre exercício da imprensa no Tocantins, agravado pela proximidade do calendário eleitoral. A reação de um pré-candidato ao Palácio Araguaia diante de um registro em ambiente público — recorrendo à menção de familiares e ao peso do mandato federal para constranger a profissional — acende um alerta sobre as garantias constitucionais de liberdade de expressão, sinalizando como o escrutínio jornalístico tende a ser tratado de forma hostil por lideranças políticas.

Atendendo ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, o Portal Atitude solicitou formalmente um posicionamento ao deputado federal Vicentinho Júnior sobre as acusações apresentadas e aguarda o envio de sua resposta, que será publicada na íntegra assim que for recebida.