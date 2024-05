Dois homens morrem após acidente de moto no centro de Gurupi

da redação

Na madrugada deste sábado (11) um trágico acidente de trânsito resultou na morte de dois homens. Douglas Ribeiro da Mota e Jardel Soares Silva, ambos com 35 anos de idade, perderam suas vidas após colidirem com um objeto na Avenida Goiás, no centro de Gurupi.

O acidente ocorreu quando os dois amigos trafegavam em uma motocicleta pela região central da cidade. Segundo testemunhas, o veículo colidiu violentamente com um objeto desconhecido, causando graves ferimentos em ambos os ocupantes.

Após o impacto, equipes de resgate foram acionadas e chegaram ao local para prestar socorro às vítimas. Douglas e Jardel foram rapidamente encaminhados para o Hospital Regional de Gurupi, onde receberam atendimento médico emergencial. No entanto, devido à gravidade de seus ferimentos, ambos vieram a óbito horas depois de darem entrada na unidade de saúde.