Eduardo Fortes firma parceria que visa qualificar profissionalmente jovens em Gurupi

da redação

O deputado Eduardo Fortes liderou uma iniciativa em parceria com o grupo Fazendão e a Universidade Federal do Tocantins para oferecer cursos profissionalizantes que visam a inserção da juventude no mercado de trabalho.

De acordo com o deputado, é fundamental investir na formação dos jovens para garantir um futuro promissor. Pensando nisso, foram criados cursos de Qualificação Profissional nas áreas de agropecuária e agroindústria, com duração de um ano. As aulas terão início na próxima semana, no período noturno, das 19h às 22h, três vezes por semana.

O objetivo desses cursos é fornecer conhecimentos práticos na área de produção, contribuindo para a melhoria da empregabilidade dos participantes. A iniciativa não apenas busca capacitar os jovens, mas também fortalecer o setor produtivo local, impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

A parceria com a Universidade Federal do Tocantins é de suma importância para o sucesso do projeto. A instituição oferece a infraestrutura necessária para a realização dos cursos, além de contar com professores qualificados, que serão responsáveis por transmitir conhecimentos atualizados e relevantes para os alunos.

O deputado Eduardo Fortes ressalta que essa iniciativa é apenas o começo de um trabalho que tem como objetivo trazer benefícios significativos para a juventude de Gurupi. Ele reafirma seu compromisso em continuar buscando parcerias e projetos que promovam a qualificação profissional e o crescimento da cidade.

Além dos cursos profissionalizantes, Eduardo Fortes também tem se empenhado em outras áreas, como segurança pública, saúde e educação. Seu trabalho incansável evidencia um compromisso real com a melhoria da qualidade de vida da população de Gurupi e um futuro promissor para todos os seus habitantes.