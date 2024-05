Eduardo Fortes realiza reunião com pré-candidatos a vereadores e debate estratégias de pré-campanha

Na noite desta quarta-feira, 29, o deputado Eduardo Fortes, pré-candidato à prefeitura de Gurupi, reuniu cerca de 250 pessoas, incluindo pré-candidatos a vereadores e sua equipe de campanha, para uma reunião estratégica. Fortes destacou que sua gestão será com foco no social e no desenvolvimento da cidade.

“Minha gestão será realizada com planejamento e com foco no crescimento da cidade,” afirmou Fortes. Conhecido por seus projetos sociais, ele pretende continuar conversando com os moradores, ouvindo suas demandas e construindo um plano de governo inclusivo, lado a lado com a comunidade.