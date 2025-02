Em Gurupi, governador Wanderlei Barbosa conhece projeto inovador de criação de gado

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve em Gurupi neste domingo (23) para uma agenda de trabalho no setor agropecuário. Ele visitou a Fazenda Brilhante, do empresário Oswaldo Stival, onde conheceu de perto um projeto de criação de gado no sistema rotacional.

A iniciativa busca otimizar a produção bovina por meio de um manejo sustentável das pastagens, garantindo melhor aproveitamento das áreas, maior produtividade e bem-estar animal.

Durante a visita, o governador destacou a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do Tocantins e reforçou o compromisso do governo com investimentos em inovação no setor.