Em Palmas, PF investiga esquema de tráfico de drogas praticado por via postal

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30/4), a Operação Encomenda Proibida, que apura o envio e recebimento de encomendas, por via postal, contendo entorpecentes de diversas naturezas.

Os policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, na cidade de Palmas/TO, todos, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Palmas/TO.

A ação tem como principal objetivo aprofundar as investigações iniciadas em 2023, acerca do envolvimento das pessoas com o tráfico de drogas realizado na capital e demais municípios do Tocantins. A Polícia Federal vem realizando constantes ações com a cooperação dos Correios a fim de identificar encomendas postais contendo substâncias ilícitas.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad e por delitos associados, cujas penas podem ultrapassar 15 anos de reclusão e multa.