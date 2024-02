Empresário de Formoso do Araguaia protocola denúncia na Câmara de Vereadores contra prefeito e vice

da redação

Uma denúncia que pode resultar na cassação do prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues (UB), e do vice, Israel Kawe (Republicanos), foi apresentada na Câmara de Vereadores da cidade. A iniciativa partiu do empresário José Luís Venâncio, e tem como base a Operação Dubai, que investiga possíveis desvios em um contrato de R$ 2.203.260,64 firmado com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no ano de 2022.

Segundo informações, a denúncia protocolada por José Luís Venâncio levanta questionamentos sobre a correta aplicação dos recursos públicos destinados ao transporte escolar no município. A Operação Dubai, que deu origem à denúncia, está em curso e tem como objetivo apurar possíveis irregularidades no referido contrato. Os desdobramentos dessa investigação têm gerado grande repercussão na comunidade de Formoso do Araguaia, com muitos cidadãos acompanhando de perto o desenrolar dos fatos.

“Diante dessa situação, a expectativa da população é por uma investigação criteriosa e imparcial por parte das autoridades competentes, visando esclarecer os fatos e garantir a lisura do processo. A transparência e a prestação de contas são pilares fundamentais para a construção de uma gestão pública ética e eficiente, e é fundamental que esses valores sejam preservados em todos os níveis de governo”, relata a denúncia.

