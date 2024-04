Estratégias de marketing visando eleições 2024 são debatidas durante o COMPOL Tocantins

da redação

O maior evento de comunicação política e institucional do país, o COMPOL Tocantins aconteceu em Palmas nesta sexta-feira, 19, no auditório da OAB-TO, e teve a presença confirmada de nomes de grande relevância no marketing político nacional e dos principais representantes do cenário regional.

O evento foi destinado a jornalistas que cobrem política, assessores de imprensa de agentes políticos, profissionais do marketing político e comunicadores em geral, além de políticos e aspirantes à vida pública.

“Um dia com a casa cheia, muito conteúdo e networking, resume o COMPOL TOCANTINS com mais de 300 participantes, profissionais gigantes do Brasil inteiro, conteúdo e aprendizado”, disse Dani Braga, organizadora do evento.