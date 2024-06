Da redação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou vídeo com o presidente regional do PL, senador Eduardo Gomes, e confirmou que estará presente em Palmas para o Encontro de Mulheres do partido, que será realizado no sábado, 8.

No vídeo, Bolsonaro disse que chega na sexta-feira, 7, às 10 horas. À noite de sexta, ele participa de um encontro com evangélicos e no sábado, com a ex-primeira-dama Michelle estará no evento para mulheres.