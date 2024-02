Exposição Agropecuária de Gurupi é debatida em reunião com governador Wanderlei

da redação

Nesta quinta-feira (28) uma reunião estratégica entre os deputados Gutierres, Eduardo Fortes, o vice-governador Laurez Moreira, o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, e o governador Wanderlei Barbosa foi realizada em Palmas para debater sobre a Exposição Agropecuária de Gurupi. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias e buscar soluções para o fortalecimento do evento, que é um dos mais importantes do calendário agropecuário do estado.

Durante a reunião, foram discutidos diversos aspectos relacionados à organização e realização da exposição, como infraestrutura, logística, programação de atividades e atrações, além de questões relacionadas à promoção do agronegócio e ao desenvolvimento econômico da região sul do Tocantins. O diálogo entre os representantes políticos e as lideranças do setor rural de Gurupi foi marcado pela busca por consenso e pela identificação de oportunidades de melhorias para o evento.

O governador Wanderlei Barbosa expressou seu apoio integral à realização da Exposição Agropecuária de Gurupi, destacando a importância do evento para a economia local e para o fortalecimento do agronegócio no estado.