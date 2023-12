Família Stival recebe homenagens e reconhecimento durante cerimônia na Assembleia

da redação

Uma cerimônia de honrosas homenagens e de grande reconhecimento a todo o trabalho prestado pela família Stival ao Estado do Tocantins. Na manhã desta quinta-feira (30), os empresários e pecuaristas Oswaldo Stival e Oswaldo Stival Júnior receberam durante sessão solene na Assembleia Legislativa o Título de Cidadão Tocantinense. A honraria foi oferecida pelo deputado estadual Eduardo Fortes e aprovada por unanimidade no Parlamento.

A homenagem é uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho realizado por Oswaldo Stival e Oswaldo Stival Júnior pelo desenvolvimento do Tocantins. A Cooperfrigu, uma das maiores plantas frigoríficas do Estado, que emprega cerca de 800 pessoas diretamente e exporta seu produto para mais de 100 países, vem fortalecendo a indústria da carne no Tocantins e promovendo o crescimento da economia e a geração de renda.

“É uma grande satisfação receber esse Título de Cidadão Tocantinense e esse reconhecimento. Sempre acreditamos no Tocantins e no seu potencial e seguimos acreditando na força desse Estado”, afirmou Oswaldo Stival.

Como presidente do Sindicato das Indústrias da Carne Bovina, Suína, Aves, Peixes e Derivados (SINDICARNES) e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Oswaldo Stival Júnior, também agradeceu a congratulação recebida na Assembleia.

“Nossa família sempre acreditou no Tocantins e pudemos contribuir para promover o crescimento do nosso Estado. É uma emoção muito grande para mim receber essa homenagem”, afirmou Oswaldo Stival Júnior.

O autor da propositura, deputado Eduardo Fortes, destacou a importância que a família Stival tem para o progresso do Tocantins. “Sou muito grato à família Stival por tudo que fazem pelo Estado. Além de serem um dos grandes empregadores do Tocantins, também desenvolvem diversos projetos sociais e de atendimento que beneficiam milhares de pessoas”, explicou Fortes.

O governador em exercício, Laurez Moreira, recebeu a família Stival no gabinete do Palácio José Wilson Siqueira Campos. “Esta é uma homenagem merecida. A família Stival tem sido muito importante para o Tocantins. Há muitos anos eles estão no Estado e vêm contribuindo para a consolidação de setores que hoje são muito importantes para o Tocantins, que são a agropecuária e a indústria frigorífica”, disse o governador em exercício Laurez Moreira.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Amélio Cayres, destacou as homenagens. “É uma honra muito grande para esta Casa prestar essa homenagem e fazer esse reconhecimento ao seu Oswaldo Stival e a Oswaldo Stival Júnior”, completou Amélio Cayres.

COMENDA

Durante a cerimônia, também foi entregue ao empresário Oswaldo Stival a Comenda Ordem do Mérito do Tocantins, grau de comendador, outorgada pelo saudoso ex-governador do Estado, José Wilson Siqueira Campos. A honraria havia sido proposta pelo então governador, mas foi entregue apenas hoje, durante a cerimônia na Assembleia.

A ex-primeira-dama do Estado, Marilúcia Uchôa Siqueira Campos, e o filho Alex Siqueira Campos, estiveram presentes na sessão representando a família Siqueira Campos.

A família de Oswaldo Stival prestigiou o evento com a presença da matriarca, dona Edith, os filhos José João Stival e Edwardo Stival, a esposa de Oswaldo Stival Júnior, Andrea Stival e os filhos João Victor e Marco Túlio.