Festival do Buriti espera movimentar economia na região central do TO

da redação

O 1º Festival do Buriti e Feira Agrocultural ocorrerá em Divinópolis do Tocantins, região central do Estado. O evento será realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro, na feira coberta da cidade. O Buriti é uma das cadeias produtivas agroextrativista do cerrado tocantinense.

De acordo com a engenheira agrônoma da Seagro, Francisca Marta Barbosa, este primeiro festival do Buriti, na região da Área de Preservação Ambiental (APA) Cantão, no município de Divinópolis tem como objetivo primordial fortalecer o agroextrativismo na agricultura familiar no Tocantins. “E a partir disso gerar renda e organização das mulheres agroextrativistas, com seus produtos das cadeias de valores, com isso apresentar estes produtos para comercialização. É um festival para integração, palestras e incentivos focados nas vendas, inclusive para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)”, explicou.

“O Governo do Tocantins vem incentivando esta atividade. Além da cadeia do buriti, fortalece a cadeias de outros produtos agroextrativistas para promover e garantir a sustentabilidade das mulheres agroextrativistas da APA Cantão e Jalapão, por meio das exposições e comercialização de seus produtos, como o buriti, mangaba, baru, artesanato de capim-dourado, entre outros, e assim divulgar esses produtos advindos da rica biodiversidade do cerrado e garantindo renda”, complementou a engenheira agrônoma, Francisca Marta.

Fruto

O buriti é uma das plantas símbolo do Cerrado e sua diversidade de usos tornou-o conhecido como a Árvore da Vida. Além de fornecer matéria-prima para remédios, alimento, artesanato e abrigo, o buriti desempenha um papel importante para a manutenção de nascentes e cursos d’água no Cerrado, sendo assim fundamental para o ecossistema e para as populações que nele vivem. A polpa extraída do fruto do buriti é um produto amplamente comercializado e consumido pelas populações rurais e urbanas em grande parte do país.

O sabor exótico do buriti está ganhando cada vez mais espaço em sorveterias nas grandes cidades, apontando para um mercado promissor que exigirá cada vez mais organização das comunidades produtivas e também atenção dos gestores públicos para a viabilização da atividade extrativista.