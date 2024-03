Fim de uma Era: Praça da Malhação em Gurupi é destruída para duplicação da BR-153

da redação

Uma página importante da história de Gurupi está sendo virada com o fim da tradicional Praça da Malhação, localizada no trevo sul da cidade. A praça, construída durante a gestão do ex-prefeito Tadeu Gonçalves, foi um ponto de encontro querido pela comunidade, sendo utilizado para caminhadas, corridas e exercícios físicos. No entanto, o avanço das obras de duplicação urbana da BR-153, conduzidas pela Ecovias, exigiu a destruição da praça, já que a nova via passará exatamente sobre o seu terreno.

A Praça da Malhação, ao longo dos anos, tornou-se um espaço de prática esportiva, mas também um local de convívio e integração para os moradores de Gurupi. O seu desaparecimento marca o encerramento de uma era de memórias e momentos compartilhados entre os habitantes da cidade.