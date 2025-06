Futuro da temporada na praia do Croá em Aliança-TO é incerto após venda de propriedade

da redação

A tradicional temporada de veraneio na Praia do Croá, em Aliança do Tocantins, corre o risco de não acontecer este ano. A incerteza surgiu após a venda da propriedade onde a praia está localizada para uma grande empresa do Tocantins, o que gerou preocupações quanto à realização do evento que é símbolo cultural e econômico da região.

Segundo a prefeitura de Aliança-TO, a Praia do Croá é um dos principais atrativos turísticos do sul do Tocantins, atraindo milhares de visitantes durante o mês de julho. O evento é conhecido por sua programação cultural, shows musicais e movimentação econômica que beneficia comerciantes locais e ambulantes.

Com a mudança de propriedade, a Prefeitura de Aliança, com o apoio de municípios vizinhos, está em negociação com o novo proprietário para garantir a liberação da área para a temporada deste ano. A administração municipal busca alternativas para viabilizar o evento, reconhecendo sua importância para a cultura e economia local.