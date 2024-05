Governador Wanderlei Barbosa inaugura obras das unidades da Polícia Militar de Arraias e Palmeirópolis

Obras receberam um investimento de mais de R$ 1 milhão do Governo do Tocantins e parceiros

Jarbas Coutinho/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, inaugurou nesta terça-feira, 21, a reforma do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) em Arraias; e a sede da 8ª Companhia Independente (8ª CIPM) em Palmeirópolis.



Em Arraias, o governador Wanderlei Barbosa, juntamente com o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), coronel Márcio Antônio Barbosa, entregaram a reforma geral da unidade; na ocasião, também houve a troca de comando. O novo comandante é o tenente-coronel coronel Gleidison Antônio Carvalho, que assumiu o posto no lugar do tenente-coronel Leonardo Amorim Teixeira.

“Parabenizo pelo trabalho à frente dessa unidade, que mudou a estrutura física e a realidade da segurança pública. É isso que queremos no Estado, priorizar o que é importante para toda a sociedade, ouvindo as demandas da população e na polícia também não é diferente. Obrigado pelo trabalho do tenente-coronel que está deixando o comando e desejo sucesso ao novo comandante do 10º BPM”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

A reforma geral do 10º BPM de Arraias recebeu um investimento de mais de R$ 1 milhão do Governo do Tocantins e parceiros, e contou melhorias no piso, reboco, refeitórios, auditório, banheiros, alojamentos, pintura, palco, paisagismo, entre outras. O Batalhão atende os municípios de Arraias, Novo Alegre, Combinado, Lavandeira, Conceição do Tocantins e Taipas.

O novo comandante da unidade, coronel Gleidison Antônio Carvalho, enfatizou que a sua missão, com o apoio do governador Wanderlei Barbosa e do comandante-geral da PMTO, Márcio Antônio Barbosa, é fazer com que o Programa TO Mais Seguro seja fortalecido.

“Estamos à disposição da sociedade para continuar com a atribuição da redução da criminalidade e no aumento da sensação de segurança”, pontuou.

O vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins (Anoreg/TO), Herculano Marques, que falou em nome de todos os comerciantes da cidade, agradeceu a presença e o apoio do governador Wanderlei Barbosa nas ações de segurança. “Obrigado governador, por prestigiar essa solenidade e o apoio à cidade de Arraias”, finalizou.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa e o comandante-geral Márcio Antônio Barbosa também receberam o certificado de Guardião Amigos do Batalhão.

Companhia Independente de Palmeirópolis

Em Palmeirópolis, o governador Wanderlei Barbosa descerrou a placa inaugural da nova sede da 8ª CIPM, que atende as cidades de Palmeirópolis, Jaú, São Salvador e São Valério.

O comandante-geral da PMTO, Márcio Antônio Barbosa, salientou que foi instituído um plano de articulação, que resultou na criação de três comandos regionais, cinco batalhões e três companhias estratégicas, para fortalecer a corporação nas divisas com todos os estados. “Isso tem dado certo, os resultados têm aparecido. Eu estou muito feliz hoje, neste momento, em comandar a tropa da Polícia Militar no Tocantins e saber que nós temos oferecido, de fato, segurança para a população”, frisou.

O comandante da 8ª CIPM, major Wilquer Barbosa de Sousa, reforçou que a nova sede vai permitir melhores condições de trabalho e atendimento à comunidade. “Contamos com ótimos índices, a partir da implantação dessa companhia”, concluiu.

A reforma do prédio contou com um investimento de cerca de R$ 250 mil.

Visitas

Ainda em Palmeirópolis, o governador Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, visitou as obras de reforma do Colégio Militar do Tocantins Professora Maria Guedes. O local passa por melhorias no acesso, pátio, reforma da quadra de esportes, construção do auditório e pintura.

O Governador também visitou a Escola Conveniada de Tecelagem Artística Nossa Senhora Auxiliadora. O local conta com 43 alunas internas que, além do ensino fundamental, aprendem o artesanato.