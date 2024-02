Governador Wanderlei Barbosa participa do aniversário de Lagoa da Confusão

da redação

O governador Wanderlei Barbosa esteve nessa segunda-feira, 19, em Lagoa da Confusão, participando de parte da programação do aniversário da cidade, que completa 33 anos nesta terça-feira, 20 de fevereiro. O chefe do executivo estadual esteve acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero.

A festa em comemoração ao aniversário de Lagoa da Confusão contou com recursos do Governo do Tocantins. Reconhecendo a potencialidade do município para o estado do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa reforçou o seu compromisso com a população, destacando a força da cidade no setor de comércio e agronegócio. “Estou comprometido em apoiar o desenvolvimento de Lagoa da Confusão, uma cidade com um papel crucial no cenário econômico do nosso Estado, especialmente no comércio e no agronegócio”, celebra o governador Wanderlei Barbosa.

O prefeito de Lagoa da Confusão, Thiago Soares Carlos, agradeceu a presença do Governador, afirmando que o município está alinhado com a Gestão Estadual pelo desenvolvimento do Estado. “Estamos extremamente felizes em receber o governador Wanderlei Barbosa no aniversário da nossa cidade, pois sem o apoio do Governo do Tocantins seria impossível fazer uma festa tão bonita como essa. O Governador reconhece Lagoa da Confusão como um município importante para o Tocantins, visto o crescimento da cidade nos últimos anos que contribui muito para o nosso Estado”, ressalta o prefeito de Lagoa da Confusão.

A programação de aniversário da cidade iniciou com o desfile Cívico-Militar, seguindo com o corte do bolo e shows musicais, com atração principal da noite sendo a apresentação da cantora Manu Batihdão. A programação em celebração aos 33 anos de Lagoa da Confusão encerra nesta terça-feira, 20.

Lagoa da Confusão

Lagoa da Confusão teve sua origem em 1933, quando as primeiras famílias chegaram à região e se depararam com uma vasta lagoa azul. O município é reconhecido por sua alta renda per capita com destaque no agronegócio, sendo o maior produtor de arroz irrigado do Tocantins.

Em 10 de fevereiro de 1991, Lagoa da Confusão se desmembrou de Cristalândia, tornando-se oficialmente um município pela lei estadual nº 251, de 20 de fevereiro de 1991, e foi instalado em 1º de janeiro de 1993. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade conta com uma população de 13.357 habitantes.