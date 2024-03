Governador Wanderlei sanciona projeto de estadualização de estrada vicinal em Paranã

da redação

Na noite desta quinta-feira, em uma cerimônia realizada no município de Paranã, mais especificamente no Distrito de Campo Alegre, o governador Wanderlei Barbosa sancionou um importante Projeto de Lei. A proposição, de autoria do deputado estadual Valdemar Júnior, visa a estadualização da estrada vicinal que liga Paranã à divisa com o estado de Goiás, abrangendo o trecho da TO-387.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da medida para o progresso da região, ressaltando o compromisso do governo estadual em investir em infraestrutura e promover o desenvolvimento dos municípios tocantinenses.

“Essa iniciativa irá proporcionar uma melhoria significativa na mobilidade e na integração entre os municípios da região, facilitando o acesso a serviços essenciais, escoamento da produção agrícola e fomentando o turismo local”, disse.