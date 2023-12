Governo do Tocantins fecha 2023 com recorde de cirurgias eletivas e mais de R$ 47 milhões para o fortalecimento da saúde nos municípios

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), fecha o ano de 2023 com um saldo positivo na saúde pública. Foram mais de 17 mil cirurgias eletivas realizadas, 58% a mais do que no ano de 2022 (10.712); mais de R$ 47 milhões repassados aos municípios, 30% a mais que o ano passado (R$ 36 milhões); criação da rede de cuidados da pessoa com deficiência; entrega de obras em Palmas e Araguaína e implantação de prontuários eletrônicos nos hospitais estaduais.

“Há quase dez anos, eu aguardava uma cirurgia e ela aconteceu este ano. Fui bem tratada por todos os profissionais da Secretaria de Estado da Saúde, desde as meninas que me ligaram para agendar as consultas, o motorista que me levou e trouxe de Palmas a Miracema e as equipes do hospital. Só tenho a agradecer”, declara a paciente Francisca Hermogenia, moradora de Palmas, atendida com uma cirurgia ginecológica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital Regional de Miracema, em 2023.

A cirurgia realizada na paciente Francisca Hermogenia é mais das quase 29 mil já realizadas pela atual gestão, desde outubro de 2021. A ampliação dos serviços se deve às ações da SES-TO, com o fortalecimento dos hospitais estaduais do interior, que receberam novos equipamentos e tiveram os centros cirúrgicos renovados.

“Além disso, as parcerias com os municípios, para a realização de cirurgias nos hospitais de pequeno porte, permitiram que milhares de pessoas fossem atendidas dentro de seus municípios. Também contratualizamos os serviços oftalmológicos e não podemos esquecer do empenho das equipes estaduais, que aderiram ao Programa de Aprimoramento de Gestão Hospitalar, conhecido como Opera Tocantins”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto. O secretário acrescentou que a dedicação das equipes da Secretaria de Estado da Saúde, em todas as áreas de atuação, fez toda a diferença nos resultados obtidos em 2023. “O trabalho de cada servidor, com o respaldo do Grupo Gestor do Estado, liderado pelo governador Wanderlei Barbosa, com seu olhar humanizado, tem transformado vidas para melhor e isso nos dá o sentimento de dever cumprido neste ano e nos motiva a trabalhar ainda mais em 2024”, pontua Carlos Felinto.

Repasses

Os mais de R$ 47 milhões investidos no fortalecimento dos municípios atenderam ações como: manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Unidades de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIped) de Araguaína; aquisição de medicamentos para os Caps e farmácia básica.

“A parceria com o Governo do Tocantins é fundamental, pois sem ela não seria possível a realização das cirurgias em nosso município. Aqui, já atendemos mais de 2 mil pessoas, dentre elas, as que estavam há mais de seis anos esperando procedimento ginecológico, geral e oftalmológico. Agradecemos pelo olhar do governador Wanderlei Barbosa para a população de nossa região, pois aqui atendemos pessoas de toda a região do Bico do Papagaio”, afirma a secretária municipal de Saúde de Sítio Novo, Dora Farias.

Atendimento PcD

Em 2023, o Governo do Tocantins criou a Superintendência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, entre as ações de destaques estão: a criação da Carteira do Autista (Ciptea Digital); a retomada da entrega de cadeiras de rodas (2.535 no total); e a retomada da entrega de bolsas de colostomia, muletas, andadores, cintas para transferência, tábua para transferência e os retornos aos atendimentos auditivos nos Centros e Serviços Especializados em Reabilitação (SCERs).

A área também tem prospecção para 2024, com a aprovação de importantes pautas no Conselho Estadual de Saúde e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), como a Ampliação da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência e a Linha de Cuidado da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Obras e equipamentos

As ações do Governo do Tocantins também passaram pela infraestrutura das unidades hospitalares e, em 2023, foram entregues as Unidades de Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons), com 30 leitos de quimioterapia em Palmas e 15 em Araguaína; 45 leitos de pronto-socorro e 50 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); 12 leitos de psiquiatria e o pronto-socorro pediátrico do Hospital Geral de Palmas (HGP); 12 leitos (sala vermelha e enfermaria) no Hospital Regional de Miracema; o pronto-socorro e a brinquedoteca do Hospital Materno Infantil Tia Dedé (HMITD); e a revitalização do pronto-socorro e a fachada do Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR).

Todos os espaços devidamente munidos com equipamentos de ponta, para garantir o conforto e o bem-estar de servidores, pacientes e acompanhantes acolhidos nas respectivas unidades. Foram distribuídos mais de 10 mil itens, como camas, mesa de cabeceiras, raio-x, aparelho para cirurgia videolaparoscópica (nove hospitais), cadeiras de rodas, poltronas e monitores, entre outros.

Tecnologia

A modernização das unidades também passou pela implantação do Prontuário Eletrônico nos hospitais regionais de Pedro Afonso, Arapoema e Araguaína. O sistema SX, desenvolvido pela empresa Salux Technology, já está em fase de instalação nas unidades geridas pela SES-TO, em Xambioá, Guaraí, Miracema e Paraíso do Tocantins; e no Centro de Alta Complexidade, anexo ao Hospital Regional de Araguaína (HRA).