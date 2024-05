Governo do Tocantins repassa o piso da enfermagem e antecipa R$ 288 milhões de salários dos servidores nesta quinta, 23

O Governo do Tocantins fez o repasse do piso da Enfermagem e adiantou o pagamento dos salários dos servidores estaduais para esta quinta-feira, 23. Com essa medida de pagar os salários dos servidores de forma antecipada, foram injetados na economia tocantinense R$ 288.208.564,05.

Sobre os repasses e os pagamentos, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou que esse é um compromisso da sua gestão. “Como fazemos todos os meses, o Governo do Tocantins deposita mais uma parcela do piso da Enfermagem e também os salários dos nossos servidores antecipadamente”, declarou.

Piso da Enfermagem

O pagamento do piso da Enfermagem aos profissionais do quadro da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) também foi efetuado nesta quinta-feira, 23. Essa folha complementar é elaborada pela SES-TO, em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Secad).

Salários dos servidores

Os salários dos servidores públicos estaduais efetivos, comissionados e contratados estarão disponíveis para saque ao longo desta quinta, 23. São R$ 288.208.564,05 transferidos diretamente para as contas desses servidores, que já estão recebendo data-base e progressões previstas para maio.